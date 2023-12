Ex-Radstar Dennis fährt eigene Frau an und verletzt sie tödlich

Drama in Australien

Legende: Familiendrama Rohan Dennis soll für den Tod seiner Frau verantwortlich sein. imago images/Marco Alpozzi

Drama um den zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis. Der 33-Jährige soll seine Frau mit einem Geländewagen angefahren haben. Melissa Dennis (geborene Hoskins) wurde danach schwer verletzt in ein Spital von Adelaide gefahren, wo sie in der Nacht auf Sonntag verstarb. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Wie es genau zum Unfall gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

Dennis auf Kaution freigelassen

Das Horror-Szenario soll sich offenbar ganz in der Nähe des eigenen Hauses abgespielt haben. Rohan Dennis wurde danach von der Polizei wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Lebens festgenommen. Mittlerweile ist er auf Kaution freigelassen worden. Er wird sich vor Gericht verantworten müssen.

Dennis beendete am Ende dieses Jahres seine Karriere. Der Australier wurde 2018 und 2019 Weltmeister im Zeitfahren und holte an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Bronzemedaille. Melissa Dennis, früher ebenfalls professionelle Radfahrerin, hat Rohan Dennis 2018 geheiratet und hinterlässt 2 Kinder.