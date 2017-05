Dumoulin weiter in Rosa – Van Garderen mit Premiere

Heute, 17:24 Uhr

Tom Dumoulin hat sich im Giro d'Italia auch in den Dolomiten als Leader behauptet. Der Niederländer liess sich in der 18. Etappe mit Ziel in St. Ulrich im Grödnertal nicht abschütteln. Der Tagessieg ging an Tejay van Garderen

Bild in Lightbox öffnen. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel setzte sich Tejay Van Garderen mit 5 Konkurrenten ab. Seines letzten Begleiters, Mikel Landa, entledigte er sich dann auf den letzten 200 Metern. Ein gewagtes Manöver im Zentrum von St. Ulrich verhalf dem Amerikaner zum ersten Etappensieg an einer grossen Rundfahrt. Alles beim Alten im Gesamtklassement Nach der Königsetappe am Dienstag kamen die Kletterspezialisten auf dem «nur» 137 Kilometer langen Teilstück von Moena nach St. Ulrich im Val Gardena noch einmal voll auf ihre Kosten. Gleich 3 Mal ging es hoch auf über 2000 Meter. Längere Flachstücke suchte man vergebens, genauso wie Verschiebungen im Gesamtklassement. Sinnbildlich für die gesamte Etappe kam es zwischen Tom Dumoulin und Nairo Quintana auch auf den letzten 2 Kilometern lediglich zu kleinen Provokationen. Letzte Bergankunft des diesjährigen Giro Die 19. Etappe führt die Fahrer am Freitag von San Candido/Innichen über 191 Kilometer nach Piancavallo, wo der Abschnitt mit der letzten Bergankunft der diesjährigen Tour endet.

nfl