Der Ausschluss des vierfachen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin (Jumbo-Visma) von der 106. Tour de France bleibt ebenso bestehen wie der des Briten Luke Rowe (Team Ineos).

Am Donnerstagvormittag vor der 18. Etappe zwischen Embrun und Valloire (208 km) wurde ein gemeinsamer Einspruch beider Mannschaften gegen die Disqualifikation abgewiesen. Martin und Rowe gingen infolgedessen nicht an den Start.

So kurz vor dem Ziel in Paris aus dem Rennen genommen zu werden, ist nicht schön.

«Ich hatte Zeit, mich darauf einzustellen, aber klar hatte ich auch noch Hoffnung auf die kleine Chance, dass dem Einspruch stattgegeben wird. So kurz vor dem Ziel in Paris aus dem Rennen genommen zu werden, ist nicht schön», sagte Martin in Embrun, nachdem sein Tour-Aus endgültig feststand.

Sein Team Jumbo-Visma hatte zuvor auch noch vergeblich den Internationalen Sportgerichtshof TAS angerufen.

Zwischenfall mit Folgen

Martin und Rowe waren in der Endphase der 17. Tour-Etappe nach Gap mehrfach aneinandergeraten. Martin hatte Rowe beim Positionskampf beinahe von der Strasse gedrängt, Rowe revanchierte sich mit einem Schubser.

Legende: Darf nicht mehr mittun Tony Martin (vorne rechts). imago images

Die Szenen waren auf Fernsehbildern gut nachzuvollziehen. Die Rennjury des Radsport-Weltverbandes UCI hatte nach längerer Diskussion entschieden, beide Fahrer von der Frankreich-Rundfahrt auszuschliessen.

Top-Teams verlieren wichtige Helfer

Martin wäre bei Jumbo-Visma ein wichtiger Helfer für den Niederländer Steven Kruijswijk gewesen, der als Gesamtdritter in das Teilstück am Donnerstag ging. Rowe hätte die beiden Tour-Mitfavoriten Geraint Thomas (Gesamt-2.) und Egan Bernal (5.) noch unterstützen sollen.

