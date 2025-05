Simon Yates übernimmt nach der 20. Etappe des Giro d'Italia die Führung im Gesamtklassement.

Der Brite setzt sich vor Isaac del Toro, der die Maglia Rosa seit der 9. Etappe inne hatte.

Der Australier Chris Harper legt das zweitletzte Teilstück als Schnellster zurück und holt sich solo den Tagessieg.

Simon Yates hat sich auf der entscheidenden 20. Etappe des Giro d'Italia mit einer eindrücklichen Leistung die deutliche Führung im Gesamtklassement gesichert und hat nach dem Triumph bei der Vuelta 2018 den zweiten Sieg bei einer Grand Tour vor Augen.

Als Dritter hinter Isaac del Toro und Richard Carapaz war Yates in die alles entscheidende Etappe gegangen und hielt sich erst wacker hinter dem Duo auf.

Entscheidender Angriff am Colle delle Finestre

Es folgte eine Reihe von erfolglosen Attacken, doch im vierten Versuch hatte Yates endlich die entscheidende Lücke. Der Brite vom Team Visma-Lease a Bike setzte sich auf den Schotterpisten hoch zum Colle delle Finestre aus der Gruppe der Klassementsfahrer ab und entriss dem mexikanischen Top-Talent Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) damit noch die Maglia Rosa.

Auch der bisherige zweitplatzierte Ecuadorianer Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) konnte auf dem 205 km langen vorletzten Teilabschnitt von Verres nach Sestriere nicht folgen.

Neben seinem unwiderstehlichen Angriff dürfte sich Yates auch bei seinem Teamkollegen Wout van Aert bedanken. Der Belgier wartete 17 Kilometer vor dem Ziel auf Yates und leistete während 12 Kilometer Führungsarbeit, was dessen Vorsprung weiter ansteigen liess.

Versöhnung für Yates

Für Yates schloss sich hingegen ein Kreis. Vor sieben Jahren hatte er nach 13 Tagen im Rosa Trikot die Gesamtführung am Colle delle Finestre nach einem heftigen Einbruch noch aus der Hand gegeben.

Abseits der grossen Entscheidung um den Gesamtsieg durfte sich der Australier Chris Harper vom Team Jayco–AlUla über den Tagessieg freuen. Für den 30-Jährigen, der 1:55 Minuten vor dem zweitplatzierten Alessandro Verre (Arkéa–B&B Hotels) solo ins Ziel einfuhr, ist dies nach zuvor vier Profisiegen zweifelsfrei der grösste Erfolg seiner Karriere.

So geht es weiter

Die Schlussetappe ist in zwei Teile gegliedert und weist ein flaches Profil auf. Nach dem Start in Rom begeben sich die Fahrer zunächst an die Küste nach Ostia und anschliessend zurück in die Innenstadt. Dort beginnt der zweite Teil der Etappe mit dem Beginn des finalen Rundkurses. Dieser misst 9,5 Kilometer und wird insgesamt achtmal befahren. Ab 16:55 Uhr sind Sie am Sonntag auf SRF info live mit dabei.

Resultate