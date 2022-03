Der Etappenplan der diesjährigen Tour de Suisse (12. bis 19. Juni) sieht vor, dass das Finale in Vaduz stattfindet.

Tour de Suisse endet dieses Jahr in Liechtenstein

Legende: Im Juni wieder unterwegs Die Tour de Suisse. Getty Images/Corbis/Tim De Waele

«Diese Tour de Suisse wird mit Sicherheit eine der schwersten der letzten Jahre sein», prophezeit David Loosli, der Technische Direktor des Rennens. Und das obwohl heuer weniger Alpenpässe zu überqueren seien. Über total 1343 km geht es in 8 Etappen von Küsnacht ZH via Jura und die Zentralschweiz in die Alpenregion und nach Liechtenstein.

Insgesamt 21'185 m Höhendifferenz haben die Profis zu bewältigen. Die 85. Ausgabe der Tour de Suisse lässt – nicht zum 1. Mal – die Westschweiz links liegen. Dafür kommt das Tessin umso mehr zum Zug: Gleich 3 Teilstücke starten oder enden in der Südschweiz.

Etappenplan der 85. Tour de Suisse Box aufklappen Box zuklappen Sonntag, 12. Juni: 1. Etappe, Rundkurs in Küsnacht ZH (4 Runden/total 177,6 km). Montag, 13. Juni: 2. Etappe, Küsnacht – Aesch (199,4). Dienstag, 14. Juni: 3. Etappe, Aesch – Grenchen (176,9 km). Mittwoch, 15. Juni: 4. Etappe, Grenchen – Brunnen (190,8 km). Donnerstag, 16. Juni: 5. Etappe, Ambri – Novazzano (193,3 km). Freitag, 17. Juni: 6. Etappe, Locarno – Moosalp/Törbel (179,5 km). Samstag, 18. Juni: 7. Etappe, Ambri – Malbun (LIE/196,4 km). Sonntag, 19. Juni: 8. Etappe, Einzelzeitfahren in Vaduz (25,6 km).

Ebenfalls aussergewöhnlich: Zum Auftakt findet kein Prolog oder Einzelzeitfahren, sondern ein Rundrennen statt. Die einzige Prüfung gegen die Uhr steht zum Abschluss in Vaduz an. An den beiden Tagen zuvor entscheidet sich wohl die Tour mit 2 Bergankünften.

Am Wochenende, an dem die Männer in Liechtenstein um den Gesamtsieg fahren, starten die Frauen gleichenorts ihre Rundfahrt. Ihre Tour de Suisse wird im Vergleich zur Premiere im Vorjahr um 2 Tage ausgebaut.

Etappenplan der 2. Tour de Suisse der Frauen Box aufklappen Box zuklappen Samstag, 18. Juni: 1. Etappe, Rundkurs in Vaduz (10 Runden/total 46 km). Sonntag, 19. Juni: 2. Etappe, Einzelzeitfahren in Vaduz (25,6 km). Montag, 20. Juni: 3. Etappe, Vaduz – Chur (124,2). Dienstag, 21. Juni: 4. Etappe, Chur – Lenzerheide (100 km).