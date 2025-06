Per E-Mail teilen

Der Sieger der 88. Tour de Suisse heisst Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Der Portugiese gewinnt das abschliessende Bergzeitfahren zur Stockhütte/NW und überholt im Gesamtklassement noch Kévin Vauquelin.

Bester Schweizer in der Gesamtwertung wird Mauro Schmid auf Platz 43.

Am Ende war es doch noch eine deutliche Sache zugunsten von Joao Almeida. Mit 33 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden Kévin Vauquelin hatte der Portugiese die 8. und letzte Etappe in Angriff genommen. Was Almeida dann im abschliessenden Bergzeitfahren von Beckenried hoch zur Stockhütte zeigte, war eine Machtdemonstration.

Der 26-Jährige des Teams UAE Emirates nahm seinem französischen Widersacher auf den 10 Kilometern exakt 100 Sekunden ab und gewann die Tour de Suisse mit 1:07 Minuten vor Vauquelin.

Gesamtdritter wurde der Brite Oscar Onley, der Julian Alaphilippe vom Schweizer Tudor-Team noch vom Podest verdrängte. Der zweifache Weltmeister aus Frankreich erwischte nicht seinen besten Tag und fiel in der Gesamtwertung sogar noch hinter den Österreicher Felix Gall auf Rang 5 zurück.

Schmid bester Schweizer

Alaphilippes Berner Teamkollege Marc Hirschi verzichtete nach einer enttäuschenden Woche am Sonntag auf einen Start. Von den anderen Schweizern konnte keiner vorne mitmischen. Für die Schweizer Zeitfahr-Asse Stefan Küng und Stefan Bissegger war das Terrain zu steil.

Als bester einheimischer Fahrer klassierte sich Mauro Schmid mit knapp viereinhalb Minuten Rückstand auf dem 56. Rang. Der Zürcher war als 43. auch der beste Schweizer in der Gesamtwertung.

Almeida schafft Schweizer Double

Almeida ist nach dem dreifachen Sieger Rui Costa (2012 bis 2014) erst der zweite Portugiese, der die Tour de Suisse gewinnt. Der 26-Jährige schaffte damit das Schweizer Double. Vor sieben Wochen hatte er in Genf bereits die Tour de Romandie für sich entschieden.

