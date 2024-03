Die Flandern-Rundfahrt 2024 brachte Marlen Reusser kein Glück. Die Schweizerin musste den Klassiker in Belgien bereits früh aufgeben. Bei einem Sturz nur 10 Kilometer nach dem Start, in den auch Lotte Kopecky aus Reussers SD-Worx-Protime-Team involviert war, zog sich die 32-Jährige Verletzungen im Gesicht zu. Im Spital wurde ein Bruch des rechten Kieferknochens festgestellt. Ausserdem wurden Reussers Zähne in Mitleidenschaft gezogen.

Kopecky, die in Flandern in den letzten beiden Jahren triumphiert hatte, konnte das Rennen wieder aufnehmen. Die Britinnen Lizzie Deignan und Monica Greenwood, die ebenfalls zu Fall gekommen waren, gaben auf. Reusser hatte an der Flandern-Rundfahrt in den letzten drei Jahren die Ränge 7, 5 und 9 belegt.

Longo Borghini siegt

Die 21. Ausgabe des Rad-Monuments bei den Frauen entschied zum zweiten Mal nach 2015 Elisa Longo Borghini aus Italien (Lidl-Trek) für sich. Die 32-Jährige setzte sich im Sprint einer Dreiergruppe gegen Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) und Teamkollegin Shirin van Anrooij (NED) durch. Kopecky blieb Schlussrang 5.