In Abwesenheit vieler grosser Namen an der Flèche Wallonne gehört auch Marc Hirschi zu den Sieganwärtern.

Legende: Hat den Sieg bei der Flèche Wallonne im Blick Marc Hirschi. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Nach mehreren durchwachsenen Saisons scheint Marc Hirschi wieder in Topform zu sein. Am Sonntag war der Schweizer der grosse Animator des Gold Race. Am Ende musste er sich nur dem Engländer Tom Pidcock knapp geschlagen geben. Drei Tage später steht bei der 88. Austragung der Flèche Wallonne bereits die Gelegenheit zur Revanche an.

Beim Rennen über 199 Kilometer sind die Favoriten dieselben wie am Wochenende. Neben Hirschi und Pidcock wird Mattias Skjelmose, der im letzten Jahr Zweiter wurde, ebenso zu beachten sein wie Juan Ayuso – Hirschis Teamkollege bei UAE Emirates – oder Benoît Cosnefroy.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Flèche Wallonne können Sie am Mittwoch ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei oder auf der SRF Sport App im Stream mit Ticker mitverfolgen.

Das Rennen verspricht aufgrund der Abwesenheit der grossen Namen im Peloton ziemlich offen zu werden. Aus freien Stücken oder weil sie verhindert sind, wird keiner der ganz grossen Stars des aktuellen Radsports in Charleroi an den Start gehen.

Remco Evenepoel und Primoz Roglic lecken nach ihren schweren Stürzen bei der Baskenland-Rundfahrt immer noch ihre Wunden.

und lecken nach ihren schweren Stürzen bei der Baskenland-Rundfahrt immer noch ihre Wunden. Jonas Vingegaard und Wout Van Aert werden nach ihren Rippen- und Schlüsselbeinbrüchen noch viele Wochen pausieren müssen.

und werden nach ihren Rippen- und Schlüsselbeinbrüchen noch viele Wochen pausieren müssen. Tadej Pogacar, der amtierende Sieger, und Mathieu van der Poel, der Dominator der Flandern-Rennen, schonen sich im Hinblick auf Lüttich – Bastogne – Lüttich am Sonntag.

Anders als in anderen Jahren muss der Gipfel der gefürchteten Mur de Huy (1,3 km à 9,6%) vier- statt wie in den anderen Jahren dreimal bezwungen werden. Diese Änderung wurde beschlossen, um den 40. Jahrestag der ersten Ankunft an diesem legendären Ort zu markieren.