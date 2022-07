Beim Mountainbike-Weltcup in Andorra ist Ramona Forchini zum 1. Mal in ihrer Karriere auf das Podest gefahren.

Forchini sorgt in Andorra bei Terpstra-Sieg für Podest-Premiere

Frei und Neff nicht am Start

Jolanda Neff und Sina Frei verzichteten in Andorra aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start, Short-Track-Siegerin Alessandra Keller und Olympia-Bronze-Gewinnerin Linda Indergand vermochten nicht bis zum Schluss mit den Besten mitzuhalten. Und doch durfte die Schweiz am Ende des Cross-Country-Rennens einen Podestplatz bejubeln. Ramona Forchini zeigte einen eindrücklichen Steigerungslauf und belohnte sich mit ihrem ersten Podiumsplatz im Weltcup.

Auf der letzten Runde Rang 3 verteidigt

Die 28-jährige Toggenburgerin war verhalten ins Rennen gestartet, hielt sich aber zumeist in den Top 10 auf. Auf der vierten von 5 Runden belegte Forchini dann bereits den 5. Zwischenrang und war damit vor der zurückfallenden Keller beste Schweizerin.

00:38 Video Forchini: «Die letzten 2 Jahre waren eine harte Zeit für mich» Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Forchini hatte sich den Wettkampf in der Höhenluft der Pyrenäen aber derart gut eingeteilt, dass sie noch zusetzen konnte. Unmittelbar vor der Schlussrunde setzte sie sich auf die 3. Position – und konnte diese Klassierung bis zum Ende halten. Entsprechend gross war Forchinis Jubel im Ziel. Zuvor war der 11. Rang in Lenzerheide, herausgefahren vor Wochenfrist, ihr wertvollstes Resultat im Weltcup gewesen. Keller, die lange auf Podestkurs gelegen hatte, klassierte sich als zweitbeste Schweizerin auf Rang 8. Indergand wurde 13.

Terpstra eine Klasse für sich

An der Spitze feierte die Niederländerin Anne Terpstra einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Sie setzte sich von Beginn an an die Spitze und liess auf der 2. Runde die Konkurrenz stehen. Im Ziel betrug ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Mona Mitterwallner eine knappe Minute.