Froome verliert das gelbe Trikot – Bardet gewinnt in Peyragudes

Heute, 17:10 Uhr

Auf der letzten Rampe des 12. Teilstücks verliert Chris Froome die Führung in der Tour de France an Fabio Aru. Der Etappensieg geht an Romain Bardet.

Die Entscheidung auf der 12. Etappe Bardet: «Es ist noch weit bis Paris» (frz.) Die Entscheidung auf der 12. Etappe 2:30 min, vom 13.7.2017

Bardet: «Es ist noch weit bis Paris» (frz.) 1:02 min, vom 13.7.2017 Die 12. Etappe von Pau nach Peyragoudes brachte Spannung in die Tour de France zurück. Nachdem das Team Sky in den letzten Tagen das Geschehen kontrolliert und Chris Froome seinen Vorsprung kontinuierlich ausbauen konnte, fiel der Brite auf der letzten steilen Rampe ins Ziel hinauf förmlich auseinander. Die Gesamtwertung: 1. Fabio Aru (It) 52:51:49

2. Chris Froome (Gb) +0:06

3. Romain Bardet (Fr) +0:25 Nach dem Angriff von Fabio Aru vermochte der 3-fache Tour-de-France-Sieger nicht mehr zu kontern. Innerhalb von wenigen hundert Metern verlor er 22 Sekunden und auch das Leadertrikot. Aru sicherte sich als Etappendritter 4 Bonifikations-Sekunden und distanzierte Froome in der Gesamtwertung um 6 Sekunden. Das Podest der 12. Etappe: 1. Romain Bardet (Fr)

2. Rigoberto Uran (Col) +0:02

3. Fabio Aru (It) +0:02 Als Erster ins Ziel kam Romain Bardet. Der Franzose bewies am meisten Stehvermögen und gewann 2 Sekunden vor Rigoberto Uran und Aru. Noch vor Froome, der lediglich 7. wurde, kamen Mikel Landa, Louis Meintjes und Daniel Martin ins Ziel. Froome und Aru verpassen die Ausfahrt Der Aufreger des Tages: Bei der Abfahrt vom Port de Balès verpassten Froome, Aru und Mikel Nieve die Ausfahrt aus einem Kreisel. Alle drei retteten sich auf die Wiese und schafften den Anschluss an die Spitzengruppe schnell wieder. So lief die Etappe: Wie schon in den letzten Tagen löste sich auch am Donnerstag eine Fluchtgruppe früh vom Feld. Zu ihr gehörte auch der Schweizer Stefan Küng. Als Letzter wurde der Brite Stephen Cummings beim Aufstieg zum Col de Peyresourdes 8 Kilometer vor dem Ziel eingeholt und gleich stehengelassen. Dann begann das grosse Finale, das den Umsturz im Gesamtklassement brachte. So geht es weiter: Die 13. Etappe vom Freitag wird ebenfalls in den Pyrenäen ausgetragen. Auf den nur 101 km von Saint-Girons nach Foix sind gleich drei Bergpreiswertungen der 1. Kategorie zu absolvieren. Sendebezug: SRF info, sportlive, 13.07.17, 14:10 Uhr

bbi/sda