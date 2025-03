Am Samstag steht der erste grosse Klassiker auf dem Programm. Tadej Pogacar strebt seinen 1. Sieg an.

Legende: Strebt den Sieg an Tadej Pogacar hat Mailand – Sanremo bislang noch nie gewinnen können. Getty Images/Dario Belingheri

Der Sieg bei der «Fahrt in den Frühling» fehlt in Pogacars riesigem Palmarès, das neben drei Tour-de-France- und einem Giro-d'Italia-Triumph auch zahlreiche Siege bei grossen Eintagesrennen wie bei der Lombardei-Rundfahrt (4 Siege), Lüttich-Bastogne-Lüttich (2) und der Flandern-Rundfahrt (1) beinhaltet.

Ich bin bereit und kenne das Finale der Strecke sehr gut. Wir müssen das Rennen am Samstag möglichst schwierig machen.

Von den Radsport-Monumenten fehlen dem Weltmeister einzig noch Paris – Roubaix und Mailand – Sanremo. «Ich bin bereit und kenne das Finale der Strecke sehr gut. Wir müssen das Rennen am Samstag möglichst schwierig machen», sagte Pogacar.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Frühjahrsklassiker Mailand – Sanremo am Samstag ab 15:20 Uhr live auf SRF info und im Stream in der Sport App mitverfolgen.

Sechs Schweizer am Start

Aus der Schweiz sind sechs Fahrer am Start, drei mehr als im vergangenen Jahr. Stefan Küng war damals als 23. der am besten klassierte Schweizer in Sanremo. Die Chancen auf ein absolutes Top-Resultat des Thurgauers stehen allerdings in einigen Wochen bei der Flandern-Rundfahrt und bei Paris – Roubaix um einiges besser.

Mauro Schmid bestreitet Mailand – Sanremo zum ersten Mal. Auf der Startliste befinden sich auch Silvan Dillier, Fabio Christen, Alexandre Balmer und Fabian Lienhard.