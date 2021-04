Der britische Radprofi Mark Cavendish hat sich diese Woche eindrücklich zurückgemeldet. An der Türkei-Rundfahrt, einem Rennen der zweithöchsten Stufe, feierte der 35-jährige Sprintspezialist vom Team Deceuninck-QuickStep nach einer mehr als dreijährigen Phase ohne Sieg gleich vier Etappenerfolge. Der letzte zum Abschluss der Rundfahrt am Sonntag war zugleich der 150. Sieg für den Weltmeister von 2011. Zum Gesamtsieg in der Türkei reichte es dem Routinier aber nicht, dieser ging an den Spanier José Manuel Diaz.