Der 22-jährige Berner fährt in den nächsten Jahren für das Team UAE Emirates.

Am Samstag hat das Team UAE Emirates die Verpflichtung von Marc Hirschi offizialisiert. Der Shootingstar des vergangenen Jahres erhält bei der Equipe von Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar einen Vertrag bis Ende 2023.

«Wir haben die gleichen Ziele. Das Team ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Ich freue mich, davon zu profitieren – für mein Team und für meine Karriere», liess sich Hirschi auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers zitieren.

Aufsteiger des Jahres 2020

Hirschi ist mit seinem neuen, vom Tessiner Mauro Gianetti geleiteten Team bereits im Trainingscamp in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort waren am Freitag alle Fahrer und Betreuer gegen das Coronavirus geimpft worden.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Hirschi sein Team DSM (vormals Sunweb) vorzeitig verlässt. Der 22-Jährige gehörte in der letzten Saison zu den grossen Aufsteigern. Der U23-Weltmeister von 2018 gewann unter anderem eine Etappe der Tour de France, den Halbklassiker Flèche Wallonne sowie die Bronzemedaille im WM-Strassenrennen in Imola.