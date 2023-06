Über 1000 Personen fanden sich in der offenen Rennbahn in Oerlikon ein, um dem verstorbenen Radprofi Gino Mäder zu gedenken.

Über 1000 Personen haben alleine an der 25 km langen Gedenkfahrt von Wetzikon nach Oerlikon in die offene Rennbahn Gino Mäder die letzte Ehre erwiesen. Dort war die Anteilnahme an der Abschiedsfeier noch grösser. Familie, Freunde, Fans und viele andere nahmen Abschied vom kürzlich nach einem Sturz an der Tour de Suisse verstorbenen Mäder.

Unter dem Motto «Gemeinsam weinen, gemeinsam lachen, gemeinsam in Erinnerungen schwelgen» gedachten zahlreiche Menschen dem mit nur 26 Jahren verstorbenen Mäder. Die hinterbliebene Familie und Freundin des Radprofis hatten die Abschiedsfeier organisiert. Mit Stefan Küng, Marc Hirschi, Marlen Reusser und Fabian Cancellara waren zahlreiche aktuelle und ehemalige Radprofis anwesend.