Gilbert verpasst auch den Giro

Philippe Gilbert muss wegen seiner Nierenverletzung länger pausieren als angenommen. Der Belgier muss nach der Absage für den Klassiker Lüttich - Bastogne - Lüttich auch beim Giro d'Italia passen.

Der Triumphator der Flandern-Rundfahrt hatte sich am Sonntag auf dem Weg zu seinem Sieg beim Amstel Gold Race bei einem Sturz an der Niere verletzt. Gilbert müsse laut neuesten Diagnosen zwei Wochen mit dem Training aussetzen, teilte sein Quick-Step-Team am Dienstag mit.

Damit stehe der Ex-Weltmeister nicht nur für die anstehenden Ardennen-Klassiker Flèche Wallonne und Lüttich - Bastogne - Lüttich nicht zur Verfügung, sondern auch für den am 5. Mai beginnenden Giro d'Italia.