Daan Hoole (NED) gewinnt die 10. Etappe des Giro d'Italia, ein Zeitfahren von Lucca nach Pisa.

Der Mexikaner Isaac del Toro kann die Maglia Rosa verteidigen.

Am Mittwoch steht die 11. Etappe von Viareggio nach Castelnovo ne' Monti an.

Nach einem Ruhetag stand für die Fahrer am Giro d'Italia am Dienstag ein Zeitfahren an. Am schnellsten meisterte die 28,6 Kilometer von Lucca nach Pisa der Niederländer Daan Hoole. Nach 32 Minuten und 30 Sekunden kam er im Ziel an. Er profitierte auch von guten Bedingungen – im Verlauf des Rennens brach über Pisa der Regen ein.

Hinter Hoole, der den grössten Sieg seiner Karriere feierte, klassierten sich Joshua Tarling (7 Sekunden zurück) und Ethan Hayter (10 Sekunden) auf den Rängen 2 und 3.

Del Toro bleibt in Führung

Im Kampf um den Gesamtsieg musste Isaac del Toro, der in der Maglia Rosa unterwegs war, Juan Ayuso näher herankommen lassen. Del Toro kam mit 2 Minuten und 22 Minuten Rückstand auf den Tagessieger ins Ziel. Der Mexikaner war 48 Sekunden langsamer als Ayuso.

Damit führt del Toro nur noch 25 Sekunden vor seinem ersten Verfolger. Primoz Roglic, einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg, machte trotz schwierigen Bedingungen Zeit gut und verbesserte sich im Klassement vom 10. auf den 5. Rang.

So geht's weiter

Am Mittwoch steht die 11. Etappe von Viareggio nach Castelnovo ne' Monti an. Die Fahrer haben 186 Kilometer und 3850 Höhenmeter zu bewältigen. Auf SRF zwei sind Sie ab 14:35 Uhr live mit dabei.

