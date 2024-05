Die 11. Etappe am Giro d'Italia wird im Massensprint entschieden, Jonathan Milan sichert sich seinen 2. Tagessieg.

Das 11. Teilstück des Giro d'Italia war prädestiniert für die Sprinterteams. Von Foiano di val Fortore in der Region Kampanien führte es die Fahrer an die Adria ins Städtchen Francavilla al Mare in der Region Abruzzen. Lediglich eine Bergwertung der 3. Kategorie stand auf dem Programm.

Die Sprinterteams liessen sich die Chance nicht entgehen. Die letzten 35 Kilometer fuhr das Feld geschlossen in Richtung Ziel. In der Anfahrt zum Sprint kam es auf der rund 3 Kilometer langen Zielgeraden zu einem Sturz, unter anderem mit dem Niederländer Fabio Jacobsen. Der Italiener Jonathan Milan (Lidl - Trek) liess sich davon nicht beirren und holte sich den Tagessieg, seinen 2. am diesjährigen Giro.

Lange Flucht

Während knapp 170 Kilometern war das Rennen von einer Fluchtgruppe, bestehend aus 3 Fahrern, angeführt worden. Der Ausreissergruppe, in der neben dem Franzosen Thomas Champion (Confidis) mit Edoardo Affini und Tim van Dijke zwei Visma-Fahrer vertreten waren, wurde vom Feld bis zu zweieinhalb Minuten Vorsprung gewährt. 35 Kilometer vor Schluss war die Flucht zu Ende, die 3 Ausreisser wurden vom Feld gestellt.

Auf das Gesamtklassement hat der Ausgang der 11. Etappe keine Auswirkungen. Tadej Pogacar (Team UAE) grüsst weiterhin von der Spitze mit 2:40 Minuten Vorsprung auf Daniel Martinez vom Team Bora-hansgrohe. Geraint Thomas (Ineos) weist einen Rückstand von 2:56 Minuten auf den Slowenen auf.

So geht es weiter

Die 12. Etappe am Giro d'Italia am Donnerstag führt die Fahrer der adriatischen Küste entlang von Fano nach Martinsicuro in der Region Abruzzen. Es dürfte wieder eine Etappe für die Sprinter werden. Zu Beginn gibt es drei Anstiege der 4. Kategorie, danach ist das Etappenprofil flach.