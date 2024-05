Erstmals gewinnt Julian Alaphilippe eine Etappe an der Italienrundfahrt. Er führte das Rennen über weite Strecken an.

Legende: Fuhr solo zu seinem ersten Giro-Etappensieg Julian Alaphilippe. Reuters/Jennifer Lorenzini

Rund 11 Kilometer vor dem Ziel kam es zum entscheidenden Angriff auf der 12. Etappe am Giro. Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) entledigte sich seines italienischen Fluchtkollegen Mirco Maestri und machte alleine Jagd auf seinen ersten Tagessieg am Giro d’Italia überhaupt. Und er war erfolgreich. Der Franzose liess seine Verfolger nicht mehr herankommen und sicherte sich nach 193 Kilometern den Tagessieg mit einer Solo-Ankunft in Fano.

00:28 Video Hier fährt Alaphilippe souverän zu seinem ersten Giro-Etappensieg Aus Sport-Clip vom 16.05.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Viele Angriffe zu Beginn

Die 12. Etappe am Giro d’Italia mit mehreren kleinen Anstiegen war prädestiniert für Ausreisser. So kam es auch: Gleich zu Beginn der Etappe hatte es mehrere Fluchtversuche gegeben und nach wenigen Kilometern bildete sich eine erste Fluchtgruppe. Auch in der Folge witterten diverse Fahrer im Feld ihre Chance auf ein gutes Ergebnis auf dieser Etappe und griffen an.

Hinter der Fluchtgruppe mit den Italienern Maestri und Filippo Ganna sowie Alaphilippe bildeten sich zwei grosse Verfolgergruppen. Diese konnten jedoch nie zu den Ausreissern aufschliessen. Ganna musste bereits früh abreissen lassen und so waren es Maestri und Alaphilippe, die das Rennen über weite Strecken anführten, bis zu Alaphilippes entscheidendem Angriff. Das Feld liess es ruhiger angehen und rollte mehrere Minuten hinter der Spitzengruppe in Richtung Fano.

Spezieller Sieg für Alaphilippe

Alaphilippe konnte mit seinem Premierensieg am Giro eine, für seine Verhältnisse, lange Durststrecke beenden. Erstmals seit knapp einem Jahr durfte er wieder über einen Tagessieg jubeln. Alaphilippe hat nun an allen drei grossen Rundfahrten – dem Giro d'Italia, der Tour de France und der Vuelta – Etappensiege feiern können.

Das 12. Teilstück hatte keine Auswirkungen auf das Gesamtklassement. Tadej Pogacar (Team UAE) führt weiterhin mit 2:40 Minuten Vorsprung auf den Waliser Geraint Thomas (Ineos).

So geht es weiter

Am Freitag geht es mit dem 13. Teilstück am Giro weiter. Dieses führt die Fahrer von Riccone an der Adriaküste in die Po-Ebene nah Cento in der Emilia-Romagna.