Etwas mehr als 75 Kilometer waren der Italiener Andrea Pietrobon, der Däne Michael Valgren und die beiden Franzosen Benjamin Thomas und Enzo Paleni auf der 5. Etappe des Giro d'Italia von Genua nach Lucca vor dem Feld unterwegs. Je näher sie dem Ziel im toskanischen Lucca kamen, desto wahrscheinlicher wurde ein Sieg der Fluchtgruppe. Was den 4 Fahrern auch gelingen sollte, obwohl ihr Vorsprung auf das Feld maximal 1:30 Minuten betragen hatte.

Auf dem letzten Kilometer versuchte der Italiener Pietrobon, seine Fluchtkollegen hinter sich zu lassen. Wenige Meter vor der Ziellinie wurde er aber gestellt. Schliesslich kam es zwischen den Teilnehmern der Fluchtgruppe zum Sprint um den Tagessieg. Diesen entschied Thomas vom Team Confidis für sich.

Laportes übler Sturz

Bereits kurz nach dem Start in der ligurischen Hauptstadt Genua hatte sich eine erste Fluchtgruppe gebildet. Die vier Fahrer, von denen Simon Geschke (Confidis) der bekannteste ist, wurden rund 100 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt.

In der Folge fuhr das Feld während rund 20 Kilometern mehr oder weniger geschlossen in Richtung Ziel. Dann stand der Zwischensprint an, bei dem der Franzose Christophe Laporte ohne Fremdeinwirkung in vollem Tempo übel stürzte. Kurz danach, rund 75 Kilometer vor dem Ziel, bildete sich die am Ende siegreiche Spitzengruppe.

01:55 Video Laporte verliert die Kontrolle und stürzt übel Aus Sport-Clip vom 08.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Auf das Gesamtklassement hatte die 5. Etappe keinen Einfluss. Dieses wird weiterhin von Topfavorit Tadej Pogacar (Team UAE) angeführt. Geraint Thomas ist der erste Verfolger des Slowenen, der 38-jährige Waliser liegt 46 Sekunden hinter Pogacar.

So geht es weiter

Am Donnerstag geht es mit der 6. Etappe des Giros weiter. Startort ist Torre del Lago Puccini, die Etappe endet in Rapolano Terme. Die Etappe führt über einige Abschnitte des ikonischen Eintagesrennens «Strade Bianche».