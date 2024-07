Legende: Will am Giro für Furore sorgen Elise Chabbey. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Giro d'Italia der Frauen wartet 2024 mit zwei Neuerungen auf. Erstmals wird das Rennen von RCS Sport organisiert und damit vom gleichen Unternehmen, das auch den Giro der Männer verantwortet. Zudem stehen nur noch 8 Etappen auf dem Programm, im Vorjahr waren es 9 gewesen.

Den Auftakt macht am Sonntag ein flaches Zeitfahren in Brescia. Das grosse Highlight ist die Königsetappe am vorletzten Tag mit dem Ziel am Monte Blockhaus.

Darf Chabbey um Tagessieg fahren?

Mit Elise Chabbey ist eine Schweizerin beim Giro am Start, die über das Potenzial verfügt, eine Etappe zu gewinnen. Allerdings ist nicht klar, ob es ihre Rolle im Team zulassen wird, einen Versuch mit dem Ziel Tagessieg zu starten. Für die routinierte Genferin dient das Rennen in jedem Fall als Vorbereitung auf das Olympia-Rennen vom 4. August in Paris.

Das Gleiche gilt für Linda Zanetti. Die aufstrebende Tessinerin dürfte am Giro primär als Helferin im Einsatz stehen. Ebenfalls am Start stehen wird Elena Hartmann, die nicht für die Olympischen Spiele selektioniert wurde.