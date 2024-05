Legende: Bewies einmal mehr Ausdauer Isa Pulver. zvg

Isa Pulver darf sich erneut Europameisterin im Ultraradfahren nennen. Die 53-Jährige entschied das Race Across Italy, die offizielle EM der World Ultra Cycling Association (WUCA), überlegen für sich. Im gesamten Teilnehmerfeld waren nur 12 Männer schneller als die Berner Ausnahmeathletin.

Pulver absolvierte den anspruchsvollen Rundkurs mit Start und Ziel in Silvi an der Adriaküste, der bis ans Tyrrhenische Meer und zurückführte, in 33 Stunden und 52 Minuten. Stattliche 756 Kilometer und rund 10'000 Höhenmeter hatten die Athletinnen und Athleten nach dem Start am Freitagabend zu absolvieren.

Im Juli peilt sie WM-Gold an

Als grosse Unbekannte hatten im Vorfeld die beiden in den vergangenen Monaten operierten Schultern gegolten: «Ich war praktisch schmerzfrei. Beide Verletzungen behinderten mich kaum», gab Pulver nach dem Rennen zu Protokoll.

Für die laufende Saison hat sie sich ein weiteres hohes Ziel gesteckt. Im Juli will sie am Race Around Poland WM-Gold gewinnen. 2025 ist erneut das härteste Rennen der Welt geplant, das Race Across America, das sie bereits zwei Mal gewonnen hat.