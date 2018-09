Die Schweiz gewinnt den Team-Wettkampf zum Auftakt der Mountainbike-WM auf der Lenzerheide.

Nino Schurter sichert der Schweiz die Goldmedaille mit einer schnellen Schlussrunde.

Deutschland holt Silber, Bronze geht an Dänemark.

Filippo Colombo, Alexandre Balmer, Sina Frei, Jolanda Neff und Nino Schurter haben es geschafft: Das Schweizer Quintett lanciert die Heim-WM mit Staffel-Gold optimal.

Nach exakt einer Stunde passierte Schlussläufer Schurter die Ziellinie und machte die Titelverteidigung perfekt. Bereits 2017 im australischen Cairns hatte die Schweizer-Staffel triumphiert. Insgesamt ist es nach 2006, 2007, 2010 und 2017 der 5. WM-Sieg im Team-Wettkampf.

Schurter in eigener Klasse

Im Ziel betrug der Vorsprung der Schweiz auf das zweitplatzierte Deutschland 13 Sekunden. Massgeblichen Anteil daran hatte Schlussfahrer Schurter. Der sechsfache Cross-Country-Weltmeister ging zeitgleich mit seinem deutschen Konkurrenten auf die Schlussrunde, liess ihm aber keine Chance.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Schurter nach dem Triumph: «Ich konnte die Fahrt vollends geniessen. Der Team-Wettkampf ist ein spezielles Rennen. Ich bin sehr glücklich, dass wir gewinnen konnten», so der 32-Jährige.

Basis zum Sieg zuvor gelegt

Die Schweiz lag während des gesamten Rennens auf einem Medaillenrang. U19-Fahrer Balmer sowie die U23-Athleten Frei und Colombo legten mit soliden Runden die Basis für das Schweizer Schluss-Feuerwerk. Vor Schurter verkürzte Neff den Rückstand auf die zwischenzeitlich führenden Australier und brachte Schurter damit in eine gute Ausgangslage für die Schlussrunde.

So geht's weiter

Als nächstes stehen an der WM auf der Lenzerheide am Freitag die Cross Country Rennen der U23-Fahrer an. Am Samstag steht dann die Elite im Einsatz.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.09.2018, 17:20 Uhr