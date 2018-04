Michael Goolaerts starb nach einem Sturz auf der Strecke am Abend im Spital in Lille. Der 23-jährige Belgier erlag einem Herzstillstand, wie sein Team Véranda's Willems-Crelan am späten Sonntagabend auf Twitter mitteilte.

Goolaerts, der sich erstmals am Start dieses Rennens befand, war nach einem Sturz auf einer Kopfsteinpflaster-Passage gut 148 Kilometer vor dem Ziel noch an der Strecke reaniminiert worden. Mit einem Helikopter wurde der 23-Jährige in ein Spital in Lille geflogen.

Wie Goolaerts genau zu Fall kam, ist noch unklar. Der Sturz war von den Kameras nicht eingefangen worden. TV-Bilder zeigten nur den bewusstlosen Goolaerts, wie er am Streckenrand von Rettungssanitätern versorgt wurde.