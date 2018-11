Nino Schurter hielt dem Druck an der Heim-WM in Lenzerheide stand und krönte seine Saison mit dem Gewinn seiner 7. WM-Goldmedaille im Cross-Country. Zuvor hatte sich der Bündner, der den Award vor rund 300 geladenen Gästen zum 3. Mal in Folge entgegen nehmen durfte, seinen 6. Triumph im Gesamtweltcup gesichert.

Neff ohne Einzelmedaille

Neff, die den Award gar zum 5. Mal in Serie gewann, klassierte sich an der WM im Einzelrennen zwar «nur» im 4. Rang, siegte stattdessen an der EM und wie Schurter im Gesamtweltcup. In Lenzerheide durfte sich Neff mit der Goldmedaille in der Mixed-Staffel trösten.

Ausserdem wurde die St. Gallerin zusammen mit Schurter, Sina Frei, Alexandre Balmer und Filippo Colombo auch als Team des Jahres geehrt.

U23-Weltmeister Hirschi ausgezeichnet

Als einziger Nicht-Mountainbiker wurde Marc Hirschi auf die Bühne gebeten. Für WM- und EM-Gold bei den U23-Junioren auf der Strasse erhielt der Berner die Auszeichnung als Nachwuchsfahrer des Jahres.

Die Athletinnen und Athleten wurden von einer Fachjury und den Radsportfans gewählt (je 50 Prozent).