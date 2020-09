Der Pole Michal Kwiatkowski schnappt sich den Sieg in der 18. Etappe der Tour de France.

Im Gesamtklassement gibt es keine Veränderung: Primoz Roglic erstrahlt auch am Freitag in Gelb.

Der Schweizer Marc Hirschi stürzt 80 Kilometer vor Schluss, steckt aber nicht auf und wird als kämpferischster Fahrer ausgezeichnet.

Rund 80 Kilometer vor dem Ziel wurde Marc Hirschi (Team Sunweb) das Risiko zum Verhängnis. Er überzog eine Kurve, rutschte weg und schlitterte neben die Strecke. Bis dahin erreichte er, was er sich im Vorfeld der Etappe vorgenommen hatte («Das Ziel ist es, in die Spitzengruppe zu kommen»). Nicht nur das: Hirschi schnappte sich 3 Bergwertungen.

Trotz heftiger Schürfungen am linken Unterarm und linken Oberschenkel biss Hirschi auf die Zähne, zog solo nach. Sein Rückstand auf die Spitze nahm allerdings stetig zu. Rund 10 Kilometer vor der Ziellinie holte ihn die Gruppe um Gesamtleader Roglic ein. Als Trostpreis wurde Hirschi (13.) als kämpferischster Fahrer der Etappe gekürt.

Diese Auszeichnung heimste der Berner an der diesjährigen Rundfahrt (nach der 9. und 12. Etappe) bereits zum 3. Mal ein. Die Chancen stehen also gut, dass sich Hirschi am Sonntag gar als kämpferischster Fahrer der gesamten Tour bezeichnen darf. Dazu würde er einen Scheck von 20'000 Euro mit nach Hause nehmen.

Ineos mit der Erlösung

Der Etappensieg wurde zur Beute des mit Blick auf die Gesamtwertung geschlagenen Teams Ineos. Michal Kwiatkowski siegte zeitgleich vor seinem Teamkollegen Richard Carapaz aus Ecuador. Die beiden überquerten die Ziellinie Arm in Arm. Carapaz krallte sich das Bergpreis-Trikot.

Legende: Arm im Arm über die Ziellinie Carapaz (l.) und Kwiatkowski. Keystone

Roglic nach wie vor Leader

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen. Die Favoriten kamen mit einem Rückstand von knapp zwei Minuten auf das Ineos-Duo zusammen ins Ziel. Der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma) führt weiterhin 57 Sekunden vor seinem Landsmann Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

So geht es weiter

Am Freitag zieht das Feld von Bourg-en-Bresse nach Champagnole. Auf der 166,5 Kilometer langen Flachetappe gibt es eine Bergwertung der geringsten Kategorie sowie eine Sprintwertung im Dorf Mournas. Die Fahrer haben 2208 Höhenmeter zu absolvieren.