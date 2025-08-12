Von Mittwoch bis Sonntag wird das Swiss Epic ausgetragen. Das Marathon-Etappenrennen im Graubünden ist stark besetzt.

Legende: Es geht wieder hoch hinaus beim Swiss Epic 2025. Keystone/GIAN EHRENZELLER

5 Etappen beinhaltet das zur Epic-Serie gehörende Swiss Epic. Eröffnet und abgeschlossen wird das Rennen in Davos, höchster Punkt ist der Berninapass auf 2328 m.ü.M. Bei einer Gesamtlänge von 340 km müssen 12'000 Höhenmeter gemeistert werden.

Auf Schweizer Seite treten Lukas Flückiger und Gian Schmid als Titelverteidiger an, derweil der Ostschweizer Casey South und der Berner Marc Stutzmann mit ausländischen Partnern den Sieg anpeilen.

Cologna am Sonntag im Einsatz

Gespannt sein darf man auf die Auftritte von Kevin Kuhn und Dario Lillo; der arrivierte Radquerspezialist und der aufstrebende Cross-Country-Athlet bilden ein Tandem.

Am Sonntag wird zudem Ex-Spitzenlangläufer Dario Cologna in die Pedale treten: Er wird die letzte Etappe, einen Rundkurs mit Start und Ziel in Davos, in der Einzel-Kategorie «Explore» absolvieren.

Bei den Frauen gehört die Aargauerin Janina Wüst an der Seite der Niederländerin Rosa van Doorn zum engsten Favoritenkreis.