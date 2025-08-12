 Zum Inhalt springen

Im Livestream bei RTR 12'000 Höhenmeter in 5 Tagen: Swiss Epic mit Promi-Gast Cologna

Von Mittwoch bis Sonntag wird das Swiss Epic ausgetragen. Das Marathon-Etappenrennen im Graubünden ist stark besetzt.

12.08.2025, 17:15

Drei Radfahrer auf Bergpfad mit Wolken und Bergen im Hintergrund.
Legende: Es geht wieder hoch hinaus beim Swiss Epic 2025. Keystone/GIAN EHRENZELLER

5 Etappen beinhaltet das zur Epic-Serie gehörende Swiss Epic. Eröffnet und abgeschlossen wird das Rennen in Davos, höchster Punkt ist der Berninapass auf 2328 m.ü.M. Bei einer Gesamtlänge von 340 km müssen 12'000 Höhenmeter gemeistert werden.

Auf Schweizer Seite treten Lukas Flückiger und Gian Schmid als Titelverteidiger an, derweil der Ostschweizer Casey South und der Berner Marc Stutzmann mit ausländischen Partnern den Sieg anpeilen.

Cologna am Sonntag im Einsatz

Gespannt sein darf man auf die Auftritte von Kevin Kuhn und Dario Lillo; der arrivierte Radquerspezialist und der aufstrebende Cross-Country-Athlet bilden ein Tandem.

Am Sonntag wird zudem Ex-Spitzenlangläufer Dario Cologna in die Pedale treten: Er wird die letzte Etappe, einen Rundkurs mit Start und Ziel in Davos, in der Einzel-Kategorie «Explore» absolvieren.

Bei den Frauen gehört die Aargauerin Janina Wüst an der Seite der Niederländerin Rosa van Doorn zum engsten Favoritenkreis.

1. Etappe MI, 13.8. Davos – La Punt Im Livestream bei RTR von 09:15 bis 13:00 Uhr
2. Etappe DO, 14.8. La Punt – La Punt 09:15 bis 12:30 Uhr
3. Etappe FR, 15.8. Berninapass – La Punt 08:15 bis 13:00 Uhr
4. Etappe SA, 16.8. La Punt – Davos 09:15 bis 12:30 Uhr
5. Etappe SO, 17.8. Davos – Davos 09:15 bis 12:30 Uhr

