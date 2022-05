Ellen van Dijk verbesserte den bisherigen Stundenweltrekord vom September 2021 um 849 Meter. Die Britin Joss Lowden hatte damals ebenfalls in Grenchen 48,405 Kilometer zurückgelegt. Die 35-jährige Niederländerin legte die erste halbe Stunde auf einer Basis von 49,411 Kilometern zurück. Dieses Tempo konnte sie zwar nicht halten, brach aber auch nicht ein.

Van Dijk, amtierende Europameisterin im Strassenrennen, war zu Beginn ihrer Karriere auf der Bahn aktiv. Unter anderem gewann sie 2008 den Weltmeistertitel im Scratch.

Ganna greift Campenaerts an

Den Rekord bei den Männern hält der Belgier Victor Campenaerts mit in der Höhe des mexikanischen Aguascalientes gefahrenen 55,089 Kilometern. Jene Bestmarke greift der italienische Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna Ende August auf der Bahn in Grenchen an.