Lars Forster und Filippo Colombo haben an der EM im serbischen Novi Sad im Cross Country geglänzt.

In Abwesenheit der Topcracks

In Abwesenheit der ersten Garde haben die Schweizer Mountainbiker an der EM in Novi Sad überzeugt. Lars Forster sicherte sich zum zweiten Mal nach 2018 die Goldmedaille im Cross Country.

Nachdem er nicht für die Olympischen Spiele in Tokio selektioniert worden war, stellte Forster in Serbien seine gute Form unter Beweis. Der 28-Jährige setzte sich mit einem knappen Vorsprung von 3 Sekunden vor dem Dänen Sebastian Fini Carstensen durch. Unmittelbar dahinter folgte mit Filippo Colombo ein weiterer Schweizer. Für den 23-jährigen Tessiner wäre ohne einen platten Reifen eine noch bessere Klassierung möglich gewesen.

Player schliessen 01:40 Video Forster: «Emotional ist es einer meiner grössten Erfolge» Aus Sport-Clip vom 15.08.2021. abspielen 00:33 Video Colombo: «Ich bin trotzdem sehr zufrieden» Aus Sport-Clip vom 15.08.2021. abspielen

Forster übernimmt das Trikot des Europameisters von Nino Schurter, der nicht zur Titelverteidigung angetreten war. Der Bündner legt den Fokus wie auch der Olympia-Zweite Mathias Flückiger auf die Ende August in Val di Sole stattfindende WM.

Frauen gehen leer aus

Die Schweizerinnen verpassten indes das Podest. Als Beste klassierte sich Linda Indergand, die Bronze-Gewinnerin von Tokio, als 5. Den Sieg sicherte sich wie im Vorjahr die Französin Pauline Ferrand-Prévot. Die weiteren Podestplätze gingen an die Niederländerinnen Anne Terpstra und Anne Tauber. Olympiasiegerin Jolanda Neff und die Silbermedaillen-Gewinnerin Sina Frei waren wie Weltcup-Leaderin Loana Lecomte (FRA) nicht am Start.

Downhill-Weltcup: Balanche auf dem Podest Box aufklappen Box zuklappen Im Weltcup-Rennen der Downhiller in Maribor hat Camille Balanche einen Podestplatz feiern können. Die 31-Jährige wurde hinter Myriam Nicole (FRA) und Eleonora Farina (ITA) Dritte.