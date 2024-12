Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat bei einem Trainingsunfall mehrere Knochenbrüche erlitten. Das teilte sein Team Soudal-Quick Step nach einer Untersuchung im Krankenhaus mit. Demnach trug der 24-Jährige bei seinem Unfall Brüche an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand davon.

Die belgische Post bestätigte, dass Evenepoel in die offene Tür eines Postwagens gekracht ist. Das goldene Trainingsrad des Belgiers zerbrach in zwei Teile. Evenepoel sei alleine unterwegs gewesen. Dabei wurde er überrascht, als die Postbotin die Tür öffnete, während er den Wagen überholen wollte, sagte sein Team-Manager Patrick Lefevere einer TV-Station.

Evenepoel blieb in seiner Karriere nicht von Stürzen verschont. Am schwersten verletzte er sich bei der Lombardei-Rundfahrt 2020 auf einer Abfahrt, als er 10 Meter in die Tiefe stürzte und einen Beckenbruch und Lungenverletzungen erlitt. Letzte Saison stürzte er in der 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt und erlitt ein gebrochenes Schulterblatt und einen Schlüsselbeinbruch.