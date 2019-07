Wer an der Tour de France vorne mitfahren will, muss auf das Gewicht achten. Das kann gefährlich werden.

Fast 3500 Kilometer müssen die Fahrer an der Tour de France in den nächsten Wochen bewältigen. Wer am 28. Juli in Paris auf dem Podest stehen wird, ist noch offen. Fest steht aber schon heute, dass es ein «Fliegengewicht» sein wird.

Denn nur die Leichtesten halten am Berg mit der Spitze mit. Das wusste schon die Legende Eddy Merckx, der sagte: «Der Feind Nummer 1 am Berg ist das Gewicht.»

Wie die Radprofis heute mit dem Thema «Gewicht» umgehen und was die Ärzte dazu meinen, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.