Saudi-Arabien will offenbar auch im Radsport einsteigen

Legende: Das aktuell beste Rad-Team der Welt Jumbo-Visma mit Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard im «Maillot jaune». IMAGO / Belga

Zurzeit lockt Saudi-Arabien zahlreiche Fussballstars in die heimische Liga. Auch in der Formel 1, im Golf, Tennis und Boxen investierte der aufgrund von Menschenrechtsverletzungen umstrittene Golfstaat zuletzt massiv in den Sport.

Nun strecken die Saudis ihre Fühler auch nach dem Radsport aus. Gemäss eines Berichts des niederländischen Journalisten Raymond Kerckhoffs soll Jumbo-Visma, das aktuell beste Radteam der Welt, ab 2024 vom saudischen Städtebauprojekt Neom City gesponsert werden.

Jumbo steigt aus

Die Supermarktkette Jumbo hatte angekündigt, sich als Hauptsponsor zurückzuziehen. Teamchef Richard Plugge gab sich ob des Interesses unwissend, wollte es jedoch nicht ausschliessen, da mehrere Personen und Agenturen mit der Sponsorensuche befasst seien.

Neom City ist das grösste Architekturprojekt der Welt. Auf einer Fläche von über 26'000 Quadratkilometern – was fast der Grösse Belgiens entspricht – sollen diverse Städte und Resorts entstehen. Das Projekt bezieht sein Budget aus dem öffentlichen Investmentfonds Saudi-Arabiens.