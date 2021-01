Legende: Sein voraussichtliches Programm steht Marc Hirschi. Keystone

Marc Hirschi, der Anfang Jahr zum Team UAE Emirates gewechselt hat, soll an der Seite von Tadej Pogacar die Tour de France bestreiten.

In der Mannschaft des Titelverteidigers wird Hirschi an der Tour zweifellos eine wichtige Rolle einnehmen. Der Berner wird allerdings nicht dieselben Freiheiten erhalten wie bei seinem ehemaligen Arbeitgeber DSM (damals Sunweb). Priorität geniesst die Gesamtwertung, Hirschi wird sich in den Dienst von Pogacar stellen müssen.

Start bei Olympia wahrscheinlich

Ansonsten legt UAE Emirates seinem neuen Fahrer bezüglich Rennprogramm den roten Teppich aus. Nach dem Auftakt an der UAE Tour (20. bis 27. Februar) stehen für den 22-Jährigen als erste Höhepunkte die Ardennenklassiker mit dem Gold Race, der Flèche Wallonne, die Hirschi im Vorjahr als Sieger beendet hat, und Lüttich-Bastogne-Lüttich an.

Danach folgen die Tour de Suisse, die Tour de France und voraussichtlich das olympische Strassenrennen in Tokio. Gegen Ende der Saison plant Hirschi zudem Starts an der WM in Flandern und an der Lombardei-Rundfahrt.