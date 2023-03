Legende: Musste unverrichteter Dinge zurück in den Teambus Der Gesamtführende Tadej Pogacar. imago images/Panoramic International

Die ursprünglich 198 km lange 6. Etappe von Paris-Nizza war wegen sturmartiger Winde zunächst auf 80 km verkürzt worden. Die Veranstalter sahen sich mit Rücksicht auf die Gesundheit der Fahrer schliesslich aber zu einer definitiven Absage gezwungen.

In der Region waren wegen der aussergewöhnlich heftigen Winde mehrere Bäume umgestürzt. Die Absage sei deswegen «unvermeidlich» gewesen.

Pogacar in der Pole Position

Am Schlusswochenende stehen noch 2 harte Bergetappen auf dem Programm. Tadej Pogacar nimmt die verbleibenden Aufgaben als Leader in Angriff. Der Slowene (UAE Team Emirates) führt 6 Sekunden vor dem Franzosen David Gaudu (Groupama-FDJ) und 46 Sekunden vor dem dänischen Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Tirreno-Adriatico: Roglic neuer Leader

Nach dem Tagessieg am Donnerstag hat Primoz Roglic beim Tirreno-Adriatico am Freitag auch die Königsetappe gewonnen. Der Slowene (Jumbo-Visma) entschied das 5. Teilstück mit Bergankunft in Sassotetto für sich. Im Gesamtklassement löste Roglic Lennard Kämna (GER/BORA-hansgrohe) ab.