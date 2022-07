Mit dem Triumph von Jonas Vingegaard (DEN) endete am Sonntag in Paris die 109. Austragung der Tour de France. Obschon die Fahrer – vor allem in den Bergen – erstaunliche Leistungen zeigten, gab es an der diesjährigen Rundfahrt bis heute keinen einzigen Dopingfall. Damit setzt sich ein Trend fort, der seit einigen Jahren festzustellen ist. Denn: Der letzte Dopingfall an der Tour datiert von 2015.

Aber gleichzeitig darf man sich keine Illusionen machen.

Alles sauber also im Radsport? So weit möchte Ernst König, Direktor der Schweizer Anti-Doping-Instanz Swiss Sport Integrity, nicht gehen: «Ich bin überzeugt, dass nicht nur der Radsport, sondern der Sport generell, sauberer ist als noch vor 15 bis 20 Jahren. Hierfür haben wir verschiedene Anhaltspunkte. Aber gleichzeitig darf man sich keine Illusionen machen.»

00:39 Video Montgomery: «Ein Indiz dafür, dass weniger gedopt wird» Aus Sport-Clip vom 25.07.2022. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

So bleibe der Radsport nach Einschätzung von Swiss Sport Integrity punkto Doping eine Risikosportart. Deshalb müssten die Dopingfahnder im Radsport weiterhin genau hinschauen, so König.

Wie sich die Dopingbekämpfung in den letzten Jahren verändert hat und weshalb doch noch positive Proben von der Tour 2022 auftauchen könnten, erfahren Sie im obigen Radio-Beitrag.