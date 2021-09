Das WM-Strassenrennen der Frauen in Flandern wird zur Beute von Elisa Balsamo. Elise Chabbey ist beste Schweizerin.

Elisa Balsamo wird in der nächsten Saison mit dem Trikot der Weltmeisterin unterwegs sein. Die 23-jährige Italienerin setzte sich am Samstag nach 157,7 Kilometern von Antwerpen nach Löwen im Schlusssprint des WM-Strassenrennens durch.

Sie verdrängte Marianne Vos aus den Niederlanden und Katarzyna Niewiadoma aus Polen auf die weiteren Medaillenränge.

Die Niederländerinnen wollten nach dem in Tokio leichtfertig vergebenen Olympia-Gold schnelle Wiedergutmachung und schickten ihre beste Mannschaft, doch für den Titel reichte es erstmals seit 2016 nicht. Beim WM-Zeitfahren in Brügge hatten Ellen van Dijk (Gold) und Annemiek van Vleuten (Bronze) dem niederländischen Verband noch zwei Medaillen beschert. Nun stachen die zahlreichen Trümpfe nur bedingt.

Chabbey beste Schweizerin

Marlen Reusser, die am Montag die Silbermedaille geholt hatte, war in die Entscheidung um Edelmetall diesmal nicht involviert. Die Bernerin verlor rund 15 Kilometer vor dem Ziel den Anschluss an die Spitze. Elise Chabbey war als 13. beste Schweizerin. Sina Frei, die ebenfalls bis zum Schluss mithalten konnte, klassierte sich zwei Ränge dahinter auf Platz 15. Noch vor Reusser (90.) fuhr Nachwuchstalent Noemi Rüegg auf Platz 62. Caroline Baur wurde 105., Nicole Koller gab das Rennen auf.

Die Spitzenfahrerinnen hatten sich weitgehend gegenseitig neutralisiert. Auf den letzten Kilometern wurde das Geschehen wegen zahlreicher Attacken dann zunehmend hektisch.

