Carlos Rodriguez hat sich bei seinem Sturz am Mittwoch bei der Tour de France einen Hüftbruch zugezogen und musste das Rennen aufgeben. Der Kapitän des Ineos-Teams war im Finale der 17. Etappe bei strömendem Regen in Valence in einen Massencrash verwickelt gewesen. Bis dahin hatte Rodriguez im Gesamtklassement auf Platz 10 gelegen.