Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zentimeter entscheiden Pavel Bittner (Mitte) setzt sich in Sevilla knapp vor Wout van Aert (ganz rechts) durch. Keystone/EPA/JAVIER LIZON

Nachdem am Dienstag bei der Vuelta die erste Bergankunft auf dem Programm gestanden hatte, kamen tags darauf auf dem 5. Teilstück wieder die Sprinter auf ihre Kosten. Nach 170 km wurde die Etappe in Sevilla wie erwartet in einem Massensprint entschieden.

Dabei ging der Belgier Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) früh in den Wind – und wurde auf den allerletzten Zentimetern noch von Pavel Bittner (DSM-Firmenich-PostNL) abgefangen. Der 21-jährige Tscheche feierte damit seinen ersten Triumph bei einer grossen Rundfahrt. Einen überraschend starken Sprint zeigte auch Stefan Küng (Groupama-FDJ). Der Thurgauer, eigentlich eher Roller denn Sprinter, kam als Fünfter ins Ziel.

Roglic bleibt in Rot

Im Gesamtklassement gab es keine Veränderungen. Der Slowene Primoz Roglic, der am Mittwoch das rote Trikot des Leaders übernommen hatte, kam mit dem Feld ins Ziel. Der Captain des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe führt weiter mit 8 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida aus Portugal. Dritter ist der Spanier Enric Mas.