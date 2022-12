Er fuhr bis ins hohe Sportleralter Radrennen. Noch am Sonntag startete der 51-Jährige bei einem Kriterium in Monaco und trat dabei gegen Fahrer wie Philippe Gilbert, Peter Sagan oder Tadej Pogacar an.

Am Mittwoch verunglückte Rebellin in Montebello Vicentino in Nordost-Italien tödlich. Nach Medienberichten wurde er von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot.

Überschattete Profi-Karriere

Rebellin hatte seine Profikarriere im Jahr 1992 begonnen und feierte grosse Erfolge. Der Eintages-Spezialist gewann drei Mal die Flèche Wallonne und feierte je einen Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie beim Gold Race.

Seine Tour-Premiere feierte er 1997 beim Sieg von Jan Ullrich. Rebellin wurde bei Nachproben der Olympischen Spiele 2008 positiv getestet und verlor seine Silbermedaille aus dem Strassenrennen. Nach abgesessener Sperre fuhr er seit 2011 für unterklassige Teams. Zuletzt stand er beim Continental-Team Work Service Vitalcare Vega unter Vertrag.