In 3 Wochen wird Philippe Gilbert 40 Jahre alt. Er bestreitet derzeit seine letzte Saison als Radprofi. Danach ist für den hochdekorierten Belgier Schluss. Dies hat er bereits zu Beginn des Jahres angekündigt. Aktuell rollt er mit seinem Lotto-Soudal-Team durch die Schweiz.

Zwar hat Gilbert in diesem Jahr die 4 Tage von Dünkirchen gewonnen. Seine ganz grossen Erfolge liegen aber schon etwas weiter zurück. Weniger eindrücklich sind sie deswegen nicht. Von den 5 Radsport-Monumenten hat Gilbert 4 gewonnen. Einzig Mailand-Sanremo fehlt ihm in seinem Palmarès. Dafür konnte er an der Lombardei-Rundfahrt gleich zweimal hintereinander triumphieren (2009/2010). Zudem wurde er 2012 Strassen-Weltmeister.

Legende: Wird am 5. Juli 40 Jahre alt Philippe Gilbert. Keystone/Gian Ehrenzeller

An den drei grossen Rundfahrten hat der Klassiker-Spezialist mindestens je einen Tagessieg vorzuweisen. Auch in der Schweiz war Gilbert in der Vergangenheit schon erfolgreich. 2017 entschied er die 1. Etappe der Tour de Suisse in Cham für sich. Ob es heuer noch einmal mit einem Etappensieg klappen wird, darf bezweifelt werden.

Aber Gilbert backt in seinem Abschiedsjahr ohnehin etwas kleinere Brötchen. Noch einmal alles geben wird er Ende Juni, wenn die belgischen Meisterschaften auf dem Programm stehen. Zweimal durfte er sich das Trikot des belgischen Strassenmeisters bereits überstreifen (2011 und 2016). 2011 gelang ihm zusammen mit dem Zeitfahren sogar das Double.

Was auch immer Gilbert auf seiner Abschiedstour noch erwartet, das unbestrittene Jahres-Highlight hat er ohnehin bereits erlebt. Vor genau einem Monat hat er seine Freundin Bettina geheiratet.