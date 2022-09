Bei den letzten vier Austragungen des Mountainbike-Weltcups stellte die Schweiz bei den Männern immer den Gesamtsieger. In den Jahren 2017 bis 2019 triumphierte Nino Schurter, 2021 Mathias Flückiger. 2020 gab es wegen Corona keine Gesamtwertung.

Auch heuer kann sich Schurter wieder gute Chancen ausrechnen, die Krone zu gewinnen. Es wäre das insgesamt 8. Mal, dass ihm dieses Kunststück gelingen würde. 1483 Punkte hat er auf dem Konto und führt das Klassement mit 125 Zählern Vorsprung vor David Valero Serrano (ESP) und deren 137 vor Luca Braidot (ITA) an.

Gesamt- und Disziplinenweltcups Box aufklappen Box zuklappen Für den Gesamtweltcup zählen Punkte aus Cross Country und Short Track. Während im Cross Country jeweils alle Punkte in die Gesamtwertung kommen, ist das im Short Track anders. Der Sieger erhält zwar (wie auch im Cross Country) 250 Punkte. Diese fliessen aber in die Disziplinenwertung. Nur noch 80 davon werden seit dieser Saison auch im Gesamtweltcup gutgeschrieben. Eine reine Disziplinenwertung gibt es im Downhill.

Schurter in der Pole Position

Am Finalwochenende sind in Val di Sole (ITA) noch maximal 330 Punkte zu holen. 250 winken für den Sieg im Cross Country, 80 fliessen für den Schnellsten im Short Track in die Gesamtwertung ein. Schurter könnte nur eine Woche nach seinem 10. WM-Gold in Les Gets seine ohnehin schon starke Saison krönen.

06:16 Video Schurter: «Schwierig, den Fokus auf dieses Rennen zu kriegen» Aus Sport-Clip vom 02.09.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 16 Sekunden.

Gewänne er das Cross-Country-Rennen, würde er auch noch Julien Absalon übertrumpfen und hätte mit 34 Erfolgen als Sahnehäubchen den alleinigen Rekord inne.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Weltcup-Finale der Mountainbiker im Val di Sole sehen Sie wie folgt live bei SRF: Freitag, 17:25 Uhr, SRF zwei & Sport App: Short Track Frauen

Freitag, 18:10 Uhr, SRF zwei & Sport App: Short Track Männer

Sonntag, 12:15 Uhr, SRF info & Sport App: Cross Country Frauen

Sonntag, 14:45 Uhr, SRF info & Sport App: Cross Country Männer

Keller mit der Chance auf Doppel-Titel

Bei den Frauen greift Alessandra Keller ins Rennen um den Gesamtweltcup ein. Momentan belegt die 26-Jährige den 3. Rang im Klassement. Die vor ihr liegenden Anne Terpstra (NED, 88 Punkte Vorsprung) und Rebecca McConnell (AUS, 24 Punkte Vorsprung) liess sie zuletzt im Cross-Country-Rennen an der WM hinter sich. Keller nimmt auch die Short-Track-Wertung ins Visier, die sie vor Terpstra und McConnell anführt. Mit der Silbermedaille in Les Gets hat sie in dieser Disziplin weitere Argumente für einen erfolgreichen Abschluss gesammelt.

Gleiches gilt für Filippo Colombo bei den Männern. Der Tessiner liefert sich mit Alan Hatherly einen Zweikampf um den Short-Track-Weltcup. 62 Punkte beträgt die Reserve des Südafrikaners vor dem letzten Rennen am Freitag. Der Titel im noch jungen Wettkampfformat wird in dieser Saison erstmals überhaupt vergeben.

01:46 Video Colombo: «Versuche, einen guten Start hinzulegen» Aus Sport-Clip vom 02.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Balanche: Gesamtweltcup als Entschädigung für WM-Platz 4?

Im Downhill der Frauen hat Camille Balanche nach den knapp verpassten WM-Medaillen noch eine Rechnung offen. Die immer noch durch einen Schlüsselbeinbruch handicapierte Neuenburgerin führt im Gesamtweltcup mit über 100 Punkten Vorsprung vor Weltmeisterin Valentina Höll aus Österreich. Ein 4. Platz würde Balanche reichen, um aus eigener Kraft die Gesamtwertung zu gewinnen.