Tadej Pogacar blickt auf eine perfekte Saison zurück. Am Samstag kann der Slowene noch einen draufsetzen.

Lombardei-Rundfahrt am Samstag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Keine Gegner in Sicht Tadej Pogacar bei seinem Solo-Sieg 2023 an der Lombardei-Rundfahrt. Keystone/MARCO ALPOZZI

Er hat den Giro d'Italia gewonnen, er hat die Tour de France gewonnen und er ist in Zürich Strassenweltmeister geworden. Daneben hat Tadej Pogacar 2024 diverse weitere – in der Regel überlegene – Siege gefeiert und mit Lüttich-Bastogne-Lüttich auch an einem der 5 Monumente triumphiert.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Lombardei-Rundfahrt können Sie am Samstag ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.

Zum Abschluss einer perfekten Saison startet der 26-jährige Slowene am Samstag an der Lombardei-Rundfahrt als einsamer Topfavorit. Alles andere als ein weiterer Sieg des grossen Saisondominators wäre eine Überraschung. Schliesslich ist die hügelige Landschaft auf den 252 harten Kilometern zwischen Bergamo und Como wie geschaffen für Pogacar.

Auf den Spuren von Fausto Coppi

Die Lombardei-Rundfahrt ist Pogacars Lieblings-Monument und es ist daher kein Zufall, dass der Leader des UAE-Teams das Rennen in den letzten 3 Jahren immer gewonnen hat. Ein 4. Triumph in Folge wäre eine historische Errungenschaft. Einzig der legendäre Fausto Coppi konnte in der Lombardei viermal de suite triumphieren (1946 bis 1949). Genau 75 Jahre später kann es ihm Pogacar gleichtun.