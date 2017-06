Loosli: «Froome ist der Topfavorit»

SRF-Experte David Loosli im Interview über die grossen Favoriten an der Tour de France und über die Rolle der Schweizer.

Interview mit David Loosli 3:15 min, vom 30.6.2017

Für SRF-Experte ist am Tag vor Beginn der Tour de France klar: Der Gesamtsieg wird auch in diesem Jahr über Chris Froome führen.

«Er ist der grosse Favorit. Froome hat die Tour de France schon dreimal gewonnen und damit bewiesen, dass er die Rundfahrt im Griff hat», sagt Loosli über den Briten.

Zudem strahle Froome so viel Selbstvertrauen aus wie selten zuvor. «Er sagt von sich selber, dass er so fit wie noch nie in eine Tour steigt», weiss Loosli.

