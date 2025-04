Per E-Mail teilen

Tadej Pogacar stellt seine tolle Frühform auch zum Abschluss der Ardennen-Rennen bei Lüttich-Bastogne-Lüttich unter Beweis.

Der Slowene gewinnt das älteste Monument im Radsport in überlegener Manier.

Als bester Schweizer klassiert sich Mauro Schmid auf dem 22. Platz.

Er ist weiterhin das Mass aller Dinge im Radsport: Tadej Pogacar. Zum 3. Mal in seiner Karriere triumphiert der 26-Jährige bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, es ist sein insgesamt 9. Erfolg bei einem Rad-Monument. Bei den letzten 6 stand Pogacar immer auf dem Podest – das ist noch keinem Radrennfahrer vor ihm gelungen.

Wie stark er in Form ist, stellte der Slowene bereits unter der Woche unter Beweis. Am Mittwoch gewann Pogacar die Flèche Wallonne ebenfalls überlegen, als er seine Konkurrenz beim Schlussanstieg einfach stehen liess.

Angriff 35 km vor dem Ziel

Wie bei seinem Sieg im vergangenen Jahr attackierte Pogacar etwa 35 Kilometer vor dem Ziel auf der Côte de La Redoute und distanzierte seine Konkurrenten entscheidend. Das erwartete Duell mit Remco Evenepoel blieb aus, da der Belgier in der Folge deutlich zurückfiel. Die Plätze 2 und 3 gingen an Giulio Ciccone (ITA) und Ben Healy (IRL), der Rückstand auf Pogacar betrug 1:03 Minuten.

Die beste Schweizer Klassierung geht auf das Konto von Mauro Schmid, der das Ziel als 22. erreichte. Schmid schien sich für einen kurzen Moment von der zweiten Verfolgergruppe lösen und in den Kampf um die Podestplätze eingreifen zu können, doch an Ciccone und Healy kam er nicht mehr heran. Marc Hirschi war schon recht früh aus der Entscheidung gefallen und wurde 45.

Giro ohne Pogacar

Das fünfte und letzte verbleibende Monument des Jahres – die Lombardei-Rundfahrt – steht erst am 11. Oktober bevor. Am 9. Mai beginnt mit dem Giro d'Italia die erste der drei grossen Rundfahrten in diesem Jahr. Allerdings wird der amtierende Sieger Pogacar auf die Italien-Rundfahrt verzichten. Noch davor steht nächste Woche die Tour de Romandie auf dem Programm (ab Dienstag live bei SRF).

