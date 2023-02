An der Radbahn-EM in Grenchen haben die Schweizer Frauen die Team-Verfolgung auf dem 6. Platz beendet.

Legende: Darf mit Platz 6 zufrieden sein Der Schweizer Bahn-Vierer der Frauen. Keystone/Gian Ehrenzeller

Der Frauen-Vierer mit Marlen Reusser, Fabienne Buri, Jasmin Liechti und Aline Seitz konnte am Donnerstag an der Heim-EM in Grenchen im Duell mit den siebtplatzierten Spanierinnen den am Vortag aufgestellten Landesrekord (4:21,783) nochmals knapp unterbieten: In 4:21,751 Minuten setzten sich die Schweizerinnen in der Team-Verfolgung gut fünf Sekunden vor den Ibererinnen durch und verteidigten ihren 6. Platz.

Reusser zog nach dem Auftritt denn auch eine positive Bilanz: «Ich habe viel gelernt, habe viel Spass gehabt – und ich glaube, man hat gesehen, dass dieses Projekt durchaus Potenzial hat», sagte die 31-jährige Bernerin.

Nächste Enttäuschung für die Männer

Das Männer-Quartett, das sich im Vergleich zum Vortag eine deutliche Steigerung erhofft hatte, konnte erneut nicht überzeugen. In 3:57,059 Minuten waren Valère Thiébaud, Alex Vogel, Noah Bögli und Claudio Imhof nur gut vier Zehntelsekunden schneller als am Mittwoch (3:57,463). Damit waren sie über fünf Sekunden langsamer als Gegner Belgien und mussten sich mit dem 7. Platz begnügen.

Schweizer Duo am Abend im Einsatz

Am Abend stehen in Grenchen fünf Entscheidungen an. Neben der Medaillenvergabe in den beiden Team-Verfolgungen wird bei den Männern im 1000-m-Zeitfahren sowie im Punktefahren und bei den Frauen im Ausscheidungsfahren um Medaillen gekämpft. Mit Lukas Rüegg (Punktefahren) und Michelle Andres (Ausscheidungsfahren) ist auch ein Duo von Swiss Cycling am Start.