Pogacar in der Pole Position für das Spektakel am Poggio

Legende: Gut gelaunt und in Form Der Slowene Tadej Pogacar ist bereit für den 1. Klassiker. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Mailand–Sanremo gilt als das leichteste zu beendende der 5 Rad-Monumente, aber gleichzeitig als das am schwierigsten zu gewinnende. Alle Infos gibt's hier.

Strecke

Der Start erfolgt nicht wie üblich in Mailand, sondern etwas südlich in Abbiategrasso. Nach 30 km kommt das Feld auf die traditionelle Route. Das grosse Feuerwerk gibt's dann meist beim letzten Anstieg am Poggio, ehe es nach 294 km auf der Via Roma zu Ende geht.

Vorjahressieger

2022 wurden Tadej Pogacar und Primoz Roglic favorisiert, es siegte mit Matej Mohoric dank einem Überraschungsangriff aber ein anderer Slowene. Weil mit solchen Manövern stets zu rechnen ist, haben es die Favoriten schwer.

00:44 Video Archiv: Mohoric triumphiert 2022 unerwartet Aus Sport-Clip vom 19.03.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Favoriten

In dieser Liste führt kein Weg an Pogacar, der diese Saison bislang in einer eigenen Liga fährt, vorbei. Als seine grössten Herausforderer werden Wout van Aert (BEL) und Mathieu van der Poel (NED) genannt.

Schweizer

Mit Stefan Küng und Marc Hirschi fehlen 2 Klassiker-Spezialisten. Dank einer Wildcard starten mit Tudor und Q36.5 aber die beiden Schweizer Profiteams. Ein Sieg käme einer Riesen-Sensation gleich.