Der zweitklassierte Däne kommt rund 20 km vor dem Ziel zu Fall und kann nicht mehr weiterfahren.

Für Jonas Vingegaard ist die Tour de France vorbei. Der Däne, vor der 15. Etappe im Gesamtklassement Zweiter hinter Tadej Pogacar (SLO), kam zu Fall und verletzte sich dabei am Oberkörper. Der zweifache Tour-de-France-Sieger konnte selbst aufstehen und mit einer Schlinge um den rechten Arm in den Bus der Tour-Ärzte steigen, eine Fortsetzung der Tour war allerdings nicht möglich.

Bei dem Sturz, den Vingegaard selbst verursachte, als er mit hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve wegrutschte, kamen mehrere Fahrer zu Fall. Auch Isaac Del Toro, Edelhelfer des Gesamtführenden Pogacar, stürzte, stieg aber schnell wieder aufs Rad.

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Von Dopingkontrolleuren geweckt

Der Tag hatte für Vingegaard bereits ungemütlich begonnen. Um 2 Uhr nachts wurde der 29-Jährige von Dopingkontrolleuren geweckt. «Es ist gut, dass sie testen. Aber natürlich hat das einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit vor so einer Etappe», hatte Vingegaard noch vor dem Start gegenüber Eurosport gesagt.

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Schon einige schwere Stürze

Vingegaard hat in seiner Karriere schon mehrere heftige Stürze erlitten. Erst 2024 war er bei der Baskenland-Rundfahrt schwer gestürzt und kurz vor dem Start der Tour wieder fit geworden. Im vergangenen Jahr kam er beim Traditionsrennen Paris-Nizza zu Fall und musste aufgeben.