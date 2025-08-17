Der Schweizer Casey South siegt zusammen mit Fabian Rabensteiner auf der 5-tägigen Tour durch Graubünden.

Marathon-Schweizermeister Casey South und sein italienischer Partner Fabian Rabensteiner verteidigten auf der Schlussetappe des Swiss Epic nach Davos ihre Führung in der Gesamtwertung souverän. Für South ist es nach Rang 2 im Jahr 2019 und Platz 7 im Jahr darauf der erste Gesamtsieg. Rabensteiner gewann bereits zum 3. Mal.

Die weiteren Podestplätze belegten Marc Stutzmann/Samuele Porro (SUI/ITA), Tagessieger am Sonntag, sowie die Italiener Brüder Nicolas und Lorenzo Samparisi.

Looser/Skarda überlegen

Bei den Frauen setzten sich mit grossem Vorsprung Vera Looser aus Namibia und Alexis Skarda aus den USA durch. Zwei Schweizerinnen schafften es auf das Podest: Janina Wüst wurde zusammen mit der Niederländerin Rosa van Doorn 2., Alessia Nay kam mit der Deutschen Kim Ames auf den 3. Platz.

Das Rennen führte über 307 km und 9450 Höhenmeter unter anderem über die Pässe Albula, Bernina und Scaletta.