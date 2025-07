Mountainbike-EM in Portugal

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

An der Mountainbike-EM in Portugal holt der Schweizer Luca Schätti im Short Track Gold vor Landsmann Thomas Litscher.

Bei den Frauen sichern sich Nicole Koller (Silber) und Linda Indergand (Bronze) ebenfalls eine Medaille.

Die Cross-Country-Rennen gehen am Sonntag über die Bühne.

Die Mountainbike-Europameisterschaften im portugiesischen Melgaco haben aus Schweizer Sicht vielversprechend begonnen. Im Short Track sicherte sich Luca Schätti die Goldmedaille vor seinem Landsmann Thomas Litscher.

Der 25-jährige Schätti setzte sich auf den insgesamt neun Runden schon früh ab und war zwischenzeitlich solo unterwegs. Zwar kamen seine ärgsten Konkurrenten zum Schluss nochmals näher heran, der Zürcher rettete aber drei Sekunden ins Ziel. Schätti ist amtierender Schweizer Meister im Short Track. Seine bisher beste Weltcup-Platzierung im Cross-Country ist ein 7. Platz.

Bronze ging an den Franzosen Adrien Boichis. Dario Lillo verpasste die Medaillenränge um zwei Sekunden und wurde Fünfter. Fabio Püntener überquerte die Ziellinie als Neunter. Nino Schurter verzichtete auf einen Start im Short Track.

Silber und Bronze bei den Frauen

Zuvor hatte sich Swiss Cycling bereits im Rennen der Frauen über zwei EM-Medaillen freuen können. Nicole Koller behielt im Duell mit Linda Indergand um Silber knapp die Oberhand. Im Kampf um Gold zogen die beiden Schweizerinnen gegen die Schwedin Jenny Rissveds den Kürzeren. Mit Ginia Caluori als Achte klassierte sich noch eine weitere Schweizerin unter den Top 10.

Am Sonntag stehen in Melgaco die Cross-Country-Rennen an.