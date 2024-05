Mountainbike-EM in Rumänien

Legende: Gezeichnet Nicole Koller nach dem Rennen. SRF

Nicole Koller hat im Cross-Country-Rennen eine 2. Medaille an der Mountainbike-EM in Rumänien um einen Rang verpasst.

Im Rennen der Männer wird Filippo Colombo als bester Schweizer 8.

In den Nachwuchskategorien holt die Schweiz insgesamt 4 Medaillen.

Nicole Koller ist beim Cross-Country-Rennen der Frauen an der EM in Cheile Gradistei auf Rang 4 gefahren. Bei widrigen Bedingungen fehlte der Zürcherin in Abwesenheit zahlreicher Topfahrerinnen etwas mehr als eine Minute zum 3. Platz.

Die Niederländerin Puck Pieterse verteidigte ihren Titel erfolgreich. Die 21-jährige Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison triumphierte nach langer Solofahrt 1:11 Minuten vor Mona Mitterwallner (AUT) und Nina Benz (GER).

00:23 Video Hundewetter in Rumänien: Mountainbikerinnen müssen beissen Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Medaillenregen in der U23

Keine Chance auf die Medaillen im Cross Country hatten die Schweizer Männer: Filippo Colombo, dem im Vorfeld Podestchancen eingeräumt worden waren, konnte nicht mit der Spitze mithalten und wurde 8. Er kam mit über zwei Minuten Rückstand auf den Sieger ins Ziel, zum Podest fehlte ihm ebenfalls über eine Minute. Der Sieg ging an Simone Avondetto (ITA). Simon Andreassen (DEN) und Julian Schelb (GER) komplettierten das Podest.

Im U23-Rennen der Männer feierte die Schweiz durch Finn Treudler und Luke Wiedmann einen Doppelsieg. Bei den U23-Frauen triumphierte Monique Halter, und bei den Juniorinnen sicherte sich Lara Liehner nach dem Short Race auch im Cross Country Silber.