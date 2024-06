Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot (FRA) gewinnt das Cross-Country-Rennen im italienischen Val di Sole überlegen vor Puck Pieterse (NED) und Candice Lill (RSA).

Die Schweizer Mountainbikerinnen ziehen einen gebrauchten Tag ein.

Die Männer sind in Italien ab 14 Uhr im Einsatz. Das Rennen sehen Sie hier.

Im 4. Cross-Country-Rennen der Saison im italienischen Val di Sole wussten die Schweizerinnen für einmal nicht zu überzeugen. Beste Athletin der Schweizer Equipe war Alessandra Keller, die sich mit dem 10. Platz zufriedengeben musste. Die 28-Jährige büsste mehr als 3 Minuten auf die Siegerzeit ein.

Diese stellte in überlegener Manier Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot auf. Die Französin konnte sich auf der 2. von 6 Runden von den restlichen Fahrerinnen absetzen und fuhr bis zum Schluss ein einsames Rennen. Vor Puck Pieterse (NED) und Candice Lill (RSA) feierte sie ihren 2. Cross-Country-Sieg in Serie im Weltcup – und untermauerte damit eindrücklich ihre Ambitionen auf Olympia-Gold vor heimischem Publikum.

Mit Linda Indergand (14.), Ramona Forchini (17.) und Sina Frei (19.), die nach einer Verletzung im Val di Sole ihr Comeback gab, fuhren 2 weitere Schweizerinnen in die Top 20. Nicht am Start war Olympiasiegerin Jolanda Neff, die an der Tour de Suisse im Einsatz ist und dort ihre Atmung testet.

So geht es weiter

In einer Woche steht im Mountainbike das vorletzte Rennwochenende vor den Olympischen Spielen in Paris an. Die Schweizer Fahrerinnen und Fahrer kommen in Crans-Montana in den Genuss eines Heimweltcups. SRF zeigt wie gewohnt die Short-Track- und Cross-Country-Rennen, die am Samstag und Sonntag über die Bühne gehen.